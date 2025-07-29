Пожар заблокировал два десятка человек в строящейся высотке в Москве

Крупный пожар произошел на стройке многоквартирного дома на Большой Академической улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, возгорание произошло на первом этаже.

«Пожарные расчеты незамедлительно приступили к работам по тушению... На вышележащих этажах могут находиться люди. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку», - говорится в сообщении.

По словам рабочих, на верхних этажах находилось до 15 человек.

На данный момент открытое пламя уже ликвидировано. В итоге спасатели спустили 19 человек, еще шесть человек остаются на верхних этажах, угрозы их жизни нет. После полного проветривания помещения пожарные спустят их вниз, уточнили в ведомстве.