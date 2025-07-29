МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пожар заблокировал два десятка человек в строящейся высотке в Москве

Рабочие застряли на верхних этажах.
Константин Денисов 2025-07-29 15:45:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Fadviki / Telegram

Крупный пожар произошел на стройке многоквартирного дома на Большой Академической улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, возгорание произошло на первом этаже.

«Пожарные расчеты незамедлительно приступили к работам по тушению... На вышележащих этажах могут находиться люди. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку», - говорится в сообщении.

По словам рабочих, на верхних этажах находилось до 15 человек.

На данный момент открытое пламя уже ликвидировано. В итоге спасатели спустили 19 человек, еще шесть человек остаются на верхних этажах, угрозы их жизни нет. После полного проветривания помещения пожарные спустят их вниз, уточнили в ведомстве.

#Москва #в стране и мире #пожар #МЧС РФ #стройка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 