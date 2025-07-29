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Два туриста пострадали при обрушении грунта в санатории в Кисловодске

Отдыхающим уже оказывают необходимую помощь.
Константин Денисов 2025-07-29 15:04:30
© Фото: moiseev_eugene / Telegram

Два туриста пострадали при обрушении грунта в одном из санаториев Кисловодска. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

«Сегодня, 29 июля, на территории санатория "Москва" произошло обрушение грунта. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти», - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Моисеев добавил, что на место происшествия оперативно прибыли скорая помощь и сотрудники ПАСС и МЧС. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщает региональный главк МЧС России, на месте работают 11 спасателей и пять единиц спецтехники.

#в стране и мире #Туристы #происшествия #санаторий #кисловодск
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