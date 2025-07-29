Два туриста пострадали при обрушении грунта в санатории в Кисловодске

Два туриста пострадали при обрушении грунта в одном из санаториев Кисловодска. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

«Сегодня, 29 июля, на территории санатория "Москва" произошло обрушение грунта. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти», - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Моисеев добавил, что на место происшествия оперативно прибыли скорая помощь и сотрудники ПАСС и МЧС. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщает региональный главк МЧС России, на месте работают 11 спасателей и пять единиц спецтехники.