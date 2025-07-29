Белорусский СК начал расследование падения беспилотника в Минске

Белорусские следователи приступили к расследованию инцидента, связанного с падением беспилотника в столице. ЧП произошло ночью 29 июля, когда дрон упал во дворе дома №72 на улице Матусевича.

Пресс-служба следственного органа сообщила, что обошлось без пострадавших, так как летательный аппарат упал на территорию около дома, повредив несколько стоявших рядом машин.

«БПЛА был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома №72 по улице Матусевича. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию», - заявили в ведомстве.

Жильцов эвакуировать не пришлось. На месте падения БПЛА работает следственно-оперативная группа. Вместе со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) и саперов они осмотрели территорию, все зафиксировали и изъяли фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевую часть, снабженную тротилом и металлическими шариками.