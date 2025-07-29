«Землю только возвращаем»: в ГД оценили идею американцев выкупить Командорские острова

Россия не торгует своей землей, а только возвращает ее. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя предложение подполковника сухопутных войск США Джеффри Фрица купить у России Командорские острова.

«Мы тоже можем у них выкупить Аляску... К таким, мягко скажем, малопродуманным предложениям надо спокойно относиться. Мы землей не торгуем, а только возвращаем. Вот и все», - сказал он.

Ранее в статье для издания Breaking Defense подполковник из подразделений сухопутных войск США Джеффри Фриц написал, что Штаты хотят следить за китайскими подлодками на пути в Арктику, поэтому им стоит купить Командорские острова у России. Стоимость земли он оценил в $15 млрд, а сама сделка, по мнению автора материала, должна быть «мирной и прагматичной».