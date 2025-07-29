Украина планирует закупить еще одиннадцать немецких систем ПВО IRIS-T

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM, разработанная компанией Diehl Defence, демонстрирует высокую эффективность в перехвате крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, на данный момент Украина эксплуатирует семь таких систем, а в будущем планируется закупка еще одиннадцати.

Помимо IRIS-T SLM, Украина использует систему IRIS-T SLS, предназначенную для поражения целей на коротких дистанциях. В 2024 году правительство Германии объявило, что к 2026 году профинансирует поставку в общей сложности 24 систем IRIS-T.

Хотя IRIS-T изначально не разрабатывалась для перехвата баллистических ракет, Макеев отметил, что украинские военные сообщали о случаях успешного уничтожения таких целей с помощью этой системы.

Ранее Госдепартамент США дал согласие на потенциальную поставку Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов.