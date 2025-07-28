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В аэропорту Пхеньяна приземлился первый прямой рейс из Москвы

Руководитель Минприроды Козлов назвал историческим событием запуск такого рейса.
Марина Крижановская 2025-07-28 08:08:48
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

В аэропорту Пхеньяна приземлился первый российский самолет, выполнявший прямой рейс из Москвы. Он вылетел в воскресенье, 27 июля, в 19.30 по московскому времени из Шереметьево. Полет длился около восьми часов, а все объявления во время него производились на русском и корейском языках.

В северокорейской столице прилетевший Boeing 777-200ER вместимостью 400 человек встречали торжественно и вручили цветы членам экипажа воздушного лайнера, а также главе Минприроды Александру Козлову, возглавлявшему российскую делегацию. Кроме этого, со стороны РФ он руководит межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

Он уточнил, что частота таких полетов составит один раз в месяц, а запуск рейсов Москва - Пхеньян - Москва назвал историческим событием.

В обратную сторону самолет отправится завтра, 29 июля, в 09.00 по времени Пхеньяна или в 03.00 по московскому. Напомним, что Росавиация разрешила полеты в КНДР авиакомпании Nordwind.

Месяцем ранее в Москву прибыл первый за пять лет пассажирский вагон из КНДР. Перерыв был связан с пандемией коронавируса и ограничениями на этом фоне.

#Москва #Россия #Самолет #КНДР #пхеньян #первый рейс #прямой рейс
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