В аэропорту Пхеньяна приземлился первый прямой рейс из Москвы

В аэропорту Пхеньяна приземлился первый российский самолет, выполнявший прямой рейс из Москвы. Он вылетел в воскресенье, 27 июля, в 19.30 по московскому времени из Шереметьево. Полет длился около восьми часов, а все объявления во время него производились на русском и корейском языках.

В северокорейской столице прилетевший Boeing 777-200ER вместимостью 400 человек встречали торжественно и вручили цветы членам экипажа воздушного лайнера, а также главе Минприроды Александру Козлову, возглавлявшему российскую делегацию. Кроме этого, со стороны РФ он руководит межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

Он уточнил, что частота таких полетов составит один раз в месяц, а запуск рейсов Москва - Пхеньян - Москва назвал историческим событием.

В обратную сторону самолет отправится завтра, 29 июля, в 09.00 по времени Пхеньяна или в 03.00 по московскому. Напомним, что Росавиация разрешила полеты в КНДР авиакомпании Nordwind.

Месяцем ранее в Москву прибыл первый за пять лет пассажирский вагон из КНДР. Перерыв был связан с пандемией коронавируса и ограничениями на этом фоне.