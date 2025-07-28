При столкновении грузовика и автобуса в Кот-д'Ивуаре погибли 16 человек

Во время аварии на севере Кот-д'Ивуара погибли как минимум 16 человек. Дорожно-транспортное происшествие возникло вследствие столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля.

Еще 51 человек получил ранения, об этом сообщило местное издание Quest France со ссылкой на ивуарийское Министерство транспорта.

По его данным, ЧП произошло примерно в 6 часов утра в воскресенье на трассе Катиола - Ниакара, когда пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, у которого на крыше был кран. Уточняется, что общественный транспорт направлялся из ивуарийского Сан-Педро в Уагадагу в Буркина-Фасо. Службы экстренной помощи доставили пострадавших в региональную больницу Катиола (CHR).

В Кот-д'Ивуаре дорожные аварии с летальным исходом нередки из-за некачественных дорог. Также на ДТП влияют большое количество транспортных средств и агрессивное поведение водителей.