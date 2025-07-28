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В США поймали мужчину, который перелез через ворота и попал в Минфин

Сумку подозреваемого обыскали, там не оказалось взрывных устройств.
Анастасия Бобылева 2025-07-28 04:39:20
© Фото: IMAGO Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Секретная служба США сообщила о задержании мужчины, который перелез через ворота и незаконно проник на территорию Министерства финансов в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Инцидент случился около 14:30 по местному времени (21:30 по Москве), сообщает aif.ru. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и специалисты по взрывотехнике.

В качестве меры предосторожности тщательно проверили сумку, оставленную подозреваемым у забора. Согласно данным Секретной службы, никаких взрывных устройств в ходе осмотра обнаружено не было.

#в стране и мире #сша #Министерство финансов #нарушение
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