В Британии пассажир самолета угрожал взорвать бомбу из-за политики Трампа

В Великобритании задержали пассажира самолета, который угрожал взорвать бомбу из-за недовольства политикой американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел утром 27 июля. Злоумышленник - предположительно, 41-летний гражданин Индии - выкрикнул «Аллаху акбар» и заявил, что в самолете есть бомба. По имеющимся данным, он летел из Лутона в Глазго.

«Смерть Америке. Смерть Трампу», - объявил он.

Трое пассажиров прервали его выступление и прижали нарушителя к полу, а члены экипажа проверили его багаж. Об инциденте доложили пилоту. Он совершил аварийную посадку, и на земле преступника уже встретила полиция.