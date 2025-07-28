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В Британии пассажир самолета угрожал взорвать бомбу из-за политики Трампа

По имеющимся данным, преступнику 41 год, он является гражданином Индии.
Анастасия Бобылева 2025-07-28 03:48:08
© Фото: nyssa7, Х © Видео: nyssa7, Х

В Великобритании задержали пассажира самолета, который угрожал взорвать бомбу из-за недовольства политикой американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел утром 27 июля. Злоумышленник - предположительно, 41-летний гражданин Индии - выкрикнул «Аллаху акбар» и заявил, что в самолете есть бомба. По имеющимся данным, он летел из Лутона в Глазго.

«Смерть Америке. Смерть Трампу», - объявил он.

Трое пассажиров прервали его выступление и прижали нарушителя к полу, а члены экипажа проверили его багаж. Об инциденте доложили пилоту. Он совершил аварийную посадку, и на земле преступника уже встретила полиция.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Великобритания #нарушение
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