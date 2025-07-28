Россиянка Яна Егорян выиграла чемпионат мира по фехтованию

Российская спортсменка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Она одержала победу над польской коллегой Сюзанной Цеслар в финале.

Поединок закончился со счетом 15:11. Для 31-летней фехтовальщицы эта награда стала первой в личном зачете на чемпионатах мира. Ранее Егорян дважды выигрывала золото в командных соревнованиях.

Победа принесла фехтовальщице титул трехкратной чемпионки мира.

Ранее российский саблист Кирилл Бородачев вышел в полуфинал, одолев египтянина Махомеда Хамзу. Поединок закончился со счетом 15:14. После боя египетского спортсмена пришлось выносить в раздевалку на руках, так как он не мог покинуть зал самостоятельно.