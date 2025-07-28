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Politico: ЕС не сможет обеспечить обещанные инвестиции в Украину

Средства должны поступить из частного сектора, на который власти ЕС не имеют прямого влияния.
Дима Иванов 2025-07-28 23:32:00
© Фото: Helena Dolderer, dpa, Globallookpress

Европейский союз не сможет выполнить обещание, данное президенту США Дональду Трампу, об инвестициях в размере $600 млрд в американскую экономику, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По их данным, эти средства должны поступить из частного сектора, на который власти ЕС не имеют прямого влияния. Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии отметил, что Евросоюз как государственная структура не в состоянии гарантировать такие инвестиции, поскольку всё зависит от решений частных компаний.

Сообщается, что сумма в $600 млрд была определена после консультаций с бизнес-ассоциациями и компаниями. Однако идея привлечения таких инвестиций через частный сектор вызвала скептицизм среди политиков и экспертов. Заместитель директора Центра Жака Делора Нильс Редекер подчеркнул, что ЕС не имеет полномочий диктовать частным компаниям объемы инвестиций в США.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя итоги переговоров с Трампом в Шотландии, заявила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% ЕС обязался полностью заменить российские нефть и газ на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет на закупку энергоносителей из США будет выделено $750 млрд.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что европейские страны в рамках договоренностей дополнительно вложат $600 млрд в экономику США. Кроме того, по его словам, государства ЕС договорились закупить у Соединенных Штатов значительные объемы вооружений на сумму в несколько сотен миллиардов долларов в ближайшем будущем.

Ранее фон дер Ляйен потребовала от Владимира Зеленского объяснений в связи с ограничениями независимости украинских органов, занимающихся борьбой с коррупцией.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #ЕС #евросоюз #Инвестиции #помощь Украине
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