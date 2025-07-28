Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной с 1 августа

Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной 1 августа. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению», - говорится в тексте документа.

Среди прочих в список попали два автомобильных пункта в Брянской области, три - в Курской области (два автомобильных и один - железнодорожный), семь - в Белгородской области (пять автомобильных и два - железнодорожных), два - в Воронежской области (один автомобильный и один - железнодорожный) и шесть - в Ростовской области (четыре автомобильных и два - железнодорожных).

Здесь же указаны и те КПП, которые перестали существовать после вхождения новых регионов в состав России в 2022 году.