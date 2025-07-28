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Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной с 1 августа

В список попали как автомобильные, так и железнодорожные пункты.
Константин Денисов 2025-07-28 21:47:09
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной 1 августа. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению», - говорится в тексте документа.

Среди прочих в список попали два автомобильных пункта в Брянской области, три - в Курской области (два автомобильных и один - железнодорожный), семь - в Белгородской области (пять автомобильных и два - железнодорожных), два - в Воронежской области (один автомобильный и один - железнодорожный) и шесть - в Ростовской области (четыре автомобильных и два - железнодорожных).

Здесь же указаны и те КПП, которые перестали существовать после вхождения новых регионов в состав России в 2022 году.

#Россия #в стране и мире #Украина #граница #правительство РФ
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