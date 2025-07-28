МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Раритетные автомобили представят на масштабном фестивале на ВДНХ

Выставка в Москве пройдет 2 и 3 августа.
Константин Денисов Анна Полякова 2025-07-28 21:33:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Надежный советский автопром и мировая классика. Владельцы раритетных авто встретились на одной площадке, чтобы похвастаться своими «ласточками». Каждая уникальна по-своему.

«В рамках автофестиваля автоколлекционеры присылали свои заявки. Автомобили выбирала специальная комиссия», - рассказал и. о. директора Департамента общественных связей ВДНХ Алексей Кузнецов.

Среди железных красавиц настоящая кинозвезда - «Волга» с так называемой «зубастой» решеткой. ГАЗ-21. «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница», «Черная молния». Автомобили этой модели отлично справлялись с ролями второго плана культовых советских кинокартин. Приобрести такую аристократку голубых кровей в личное пользование в Советском Союзе мог не каждый.

«Машина эта была недосягаема в СССР. Она обладала фишками премиум класса. У нее сидения раскладываются в кровать плюс круиз контроль, ручной газ так сказать - выжимаешь и она сама едет», - поведал автоколлекционер Никита Мамонов.

Найти запчасти для машин отечественного автопрома, по словам владельцев, нетрудно. Автомобили намеренно создавались так, чтобы комплектующие были в свободном доступе. Эту «Волгу» выпустили в 60-х. Все сохранилось практически полностью в оригинальном исполнении. Рядом - подруга помоложе, 1985 года выпуска.

«Нива Калифорния» приехала на выставку из Мурома. Автомобиль в кастомной расклейке. В идеальной сохранности. Интересная деталь: предыдущий владелец больше 30 лет назад установил здесь авиационные часы специального назначения первого типа. Они до сих пор в ходу и помогают нынешнему водителю в пути следить за временем.

Эту «Ниву» произвели в СССР и доукомлектовали в Германии для зарубежного покупателя - любителя пляжных поездок. Советский вездеход отлично справлялся с передвижением по песку.

«Поставлялись эти автомобили в исключительно стоковом состоянии, без каких-либо доработок и уже в дальнейшем докомплектовывались у диллера всякими разными моторами, салонами», - это уже слова еще одного любителя ретро-авто Макария Рубцовского.

Коллекционные авто везут на выставку со всех уголков России. Всего к субботе на открытых фестивальных площадках организаторы обещают собрать больше пяти сотен редких машин. Среди участниц - практически точная копия железного коня из фильма «Такси» - «Пежо 406».

А также легендарный 911-й Porsche. Автомобиль коллекционный. Конкретно таких в России - не больше трех. Это один из последних представителей классических авто с двигателем воздушного охлаждения.

«Двигатель воздушного охлаждения это по сути аналог великого запорожца. Охлаждается он исключительно за счет воздуха. Он не очень любит пробки, но тем не менее техника надежная», - оценил состояние автомобиля коллекционер Михаил Старостин.

Не просто средства передвижения - живая история, эмоции, характер. Коллекционеры уверены - автомобили  не должны простаивать в гараже или быть неподвижными экспонатами. Век этих машин еще не окончен.

#фестиваль #в стране и мире #Автомобили #Выставка #вднх
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 