Раритетные автомобили представят на масштабном фестивале на ВДНХ

Надежный советский автопром и мировая классика. Владельцы раритетных авто встретились на одной площадке, чтобы похвастаться своими «ласточками». Каждая уникальна по-своему.

«В рамках автофестиваля автоколлекционеры присылали свои заявки. Автомобили выбирала специальная комиссия», - рассказал и. о. директора Департамента общественных связей ВДНХ Алексей Кузнецов.

Среди железных красавиц настоящая кинозвезда - «Волга» с так называемой «зубастой» решеткой. ГАЗ-21. «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница», «Черная молния». Автомобили этой модели отлично справлялись с ролями второго плана культовых советских кинокартин. Приобрести такую аристократку голубых кровей в личное пользование в Советском Союзе мог не каждый.

«Машина эта была недосягаема в СССР. Она обладала фишками премиум класса. У нее сидения раскладываются в кровать плюс круиз контроль, ручной газ так сказать - выжимаешь и она сама едет», - поведал автоколлекционер Никита Мамонов.

Найти запчасти для машин отечественного автопрома, по словам владельцев, нетрудно. Автомобили намеренно создавались так, чтобы комплектующие были в свободном доступе. Эту «Волгу» выпустили в 60-х. Все сохранилось практически полностью в оригинальном исполнении. Рядом - подруга помоложе, 1985 года выпуска.

«Нива Калифорния» приехала на выставку из Мурома. Автомобиль в кастомной расклейке. В идеальной сохранности. Интересная деталь: предыдущий владелец больше 30 лет назад установил здесь авиационные часы специального назначения первого типа. Они до сих пор в ходу и помогают нынешнему водителю в пути следить за временем.

Эту «Ниву» произвели в СССР и доукомлектовали в Германии для зарубежного покупателя - любителя пляжных поездок. Советский вездеход отлично справлялся с передвижением по песку.

«Поставлялись эти автомобили в исключительно стоковом состоянии, без каких-либо доработок и уже в дальнейшем докомплектовывались у диллера всякими разными моторами, салонами», - это уже слова еще одного любителя ретро-авто Макария Рубцовского.

Коллекционные авто везут на выставку со всех уголков России. Всего к субботе на открытых фестивальных площадках организаторы обещают собрать больше пяти сотен редких машин. Среди участниц - практически точная копия железного коня из фильма «Такси» - «Пежо 406».

А также легендарный 911-й Porsche. Автомобиль коллекционный. Конкретно таких в России - не больше трех. Это один из последних представителей классических авто с двигателем воздушного охлаждения.

«Двигатель воздушного охлаждения это по сути аналог великого запорожца. Охлаждается он исключительно за счет воздуха. Он не очень любит пробки, но тем не менее техника надежная», - оценил состояние автомобиля коллекционер Михаил Старостин.

Не просто средства передвижения - живая история, эмоции, характер. Коллекционеры уверены - автомобили не должны простаивать в гараже или быть неподвижными экспонатами. Век этих машин еще не окончен.