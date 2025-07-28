МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, для того чтобы вручить ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии», - говорится в сообщении.

Причиной является якобы факт нарушения эстонской морской границы российским пограничным кораблем.

Основными претензиями эстонских властей являются отсутствие уведомления экипажем о намерении войти в территориальные воды республики за 48 часов, а также нахождение судна там около 35 минут.

Инцидент произошел возле острова Вайндлоо.