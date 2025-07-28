Патриарх Кирилл провел богослужение в Успенском соборе в День Крещения Руси

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в День Крещения Руси в Успенском соборе Московского Кремля.

Из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Успенский собор был принесен ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира. Святыню установили в соборе справа от Царских врат.

Затем крестный ход с частицами мощей святого Владимира прошел до памятника крестителю Руси на Боровицкой площади. В нем приняли участие архиереи и духовенство, сослужившие святейшему патриарху за литургией, участники богослужения в Патриаршем Успенском соборе.

Праздник отмечается ежегодно 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси. Он правил Русским государством 37 лет (с 978 года), из них 28 прожил крещеным.