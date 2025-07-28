Умер сыгравший в фильме «Фанфан-тюльпан» актер Жан-Поль Дюбуа

На 75-м году жизни скончался известный актер Жан-Поль Дюбуа. Об этом сообщил портал Sсеneweb.

«Умер актер Жан-Поль Дюбуа. Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», - говорится в публикации.

Причина смерти актера не разглашается.

Жан-Поль Дюбуа прославился благодаря своим работам в театре и кинематографе. В его послужном списке роли в таких фильмах, как «Фанфан-тюльпан», «Видок», «Жизнь и больше ничего», «Волчья пасть», а также в сериале «Расследования комиссара Мегрэ». Всего актер принял участие в более чем 65 кино- и телепроектах.