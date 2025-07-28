В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа в Китае

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на территории Китая. В Кремле не исключают такой возможности, хотя предметной подготовки к встрече нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов», - пояснил он.

При этом президент Путин говорил, что готовится к такому визиту, уточнил Песков. Но если получится так, что Трамп решит в эти же дни, что и российский лидер, посетить Китайскую Народную Республику, то такую встречу теоретически нельзя исключать, если Путин и Трамп окажутся в одном городе, добавил представитель Кремля.

Напомним, в течение этого года с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США у него было несколько телефонных разговоров с российским коллегой. Один из последних состоялся 3 июля и длился почти час.

В основном они обсуждали украинский конфликт и его разрешение, ситуацию на Ближнем Востоке и налаживание американо-российского сотрудничества.