Бойцы рембата 110-й бригады восстановили технику вблизи ЛБС

Наш корреспондент Валентин Матвиенко рассказал о работе военнослужащих ремонтного батальона 110-й гвардейской бригады, которые прямо на передовой восстанавливают поврежденную боевую технику под постоянным огнем противника. Несмотря на опасность, они продолжают выполнять задачи, обеспечивая подразделения исправными машинами.

В этот раз бойцы рембата занимались ремонтом бронетранспортера с поврежденным баком системы охлаждения. Как пояснил командир батальона с позывным Влад, помимо устранения неполадок, мастера дорабатывают технику для удобства и защиты бойцов.

«Оборудуем технику "мангалами", сетками, резиной, тросы делаем, распускаем, обвариваем. Все что надо для подразделения, чтобы было легче и эффективнее выполнять боевую задачу», - говорит Влад.

Некоторые виды работ, например пайку бака, выполнить в полевых условиях невозможно, поэтому деталь отвезли в рембат, где ее восстановили за пару дней. Для выездов инженеры используют переоборудованный УАЗ - он маневреннее и безопаснее громоздких грузовиков. Начальник бронетанковой службы с позывным Грин показал, что в машине установлено все необходимое оборудование.

«Газосварочное, компрессор, здесь находятся баллоны, один кислородный, другой здесь, внутри заложено остальное сварочное оборудование. Плюс ключи обыкновенные, наборы, болгарки», - рассказал Грин.

В этом подразделении возвращают в строй любую технику, работая без остановки, ведь машины на фронте изнашиваются быстро. Местные умельцы модернизируют технику, упрощая ее эксплуатацию и ремонт. Корреспондент показал, как обычный трактор превратили в мощный эвакуатор, способный вытаскивать даже 20-тонные боевые машины.

С помощью этого тягача в мастерскую доставили трофейную технику, подорвавшуюся на российских минах под Красногоровкой. В том числе американские бронеавтомобили Humvee и украинский «Казак». Как отметил Матвиенко, теперь эта техника займет место в музее СВО, чтобы наглядно показать, насколько уязвимы западные образцы на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.