В Денвере пассажирский самолет загорелся во время взлета

В аэропорту американского города Денвер загорелся пассажирский самолет, который должен был лететь в Майами. Об этом передает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, возгорание произошло во время взлета: внезапно вспыхнула стойка шасси.

«В субботу днем официальные лица в Денвере подтвердили, что пассажиры на борту самолета в международном аэропорту Денвера были эвакуированы из-за инцидента с шасси самолета во время взлета», - говорится в сообщении.

На кадрах очевидцев видно, что люди выбираются из самолета с помощью надувных трапов.

Как сообщают местные власти, 173 пассажира и шесть членов экипажа, находившиеся на борту, успели покинуть самолет.

В аэропорту Денвера добавили, что медики осмотрели пятерых человек на месте. Из всех, кто находился на борту воздушного судна, только одному понадобилась медицинская помощь из-за травмы.

Чуть позже авиакомпания сообщила, что пассажиры все же вылетят в Майами, но уже на другом самолете.