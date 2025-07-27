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В Денвере пассажирский самолет загорелся во время взлета

173 пассажира и шесть членов экипажа, находившиеся на борту, успели покинуть самолет.
Виктория Бокий 2025-07-27 04:00:46
© Фото: BMackeySports, X © Видео: BMackeySports, X

В аэропорту американского города Денвер загорелся пассажирский самолет, который должен был лететь в Майами. Об этом передает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, возгорание произошло во время взлета: внезапно вспыхнула стойка шасси.

«В субботу днем официальные лица в Денвере подтвердили, что пассажиры на борту самолета в международном аэропорту Денвера были эвакуированы из-за инцидента с шасси самолета во время взлета», - говорится в сообщении.

На кадрах очевидцев видно, что люди выбираются из самолета с помощью надувных трапов.

Как сообщают местные власти, 173 пассажира и шесть членов экипажа, находившиеся на борту, успели покинуть самолет.

В аэропорту Денвера добавили, что медики осмотрели пятерых человек на месте. Из всех, кто находился на борту воздушного судна, только одному понадобилась медицинская помощь из-за травмы.

Чуть позже авиакомпания сообщила, что пассажиры все же вылетят в Майами, но уже на другом самолете.

#Самолет #Аэропорт #сша #Возгорание #денвер #Майами
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