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Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов почти на 750%

Основным покупателем тайваньских дронов стала Польша, 54% экспорта приходится на нее, на втором месте - США, на третьем - Германия.
Лиза Губина 2025-07-27 19:52:07
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Global Look Press

Экспорт беспилотников из Тайваня вырос за полгода на 749% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - с января по июнь, пишет портал Focus Taiwan. Так, экспорт составил $11,89 млн.

Отмечается, что страна в том числе поставляла летательные аппараты в Европу, а крупнейшим покупателем стала Польша - более 54% от всех поставленных Тайбэем БПЛА. На втором месте находятся США, на третьем - Германия.

«Крупнейшим покупателем стала Польша, поскольку европейские страны увеличили заказы на фоне растущего внимания Европейского союза к обороне и кибербезопасности», - говорится в материале.

По данным портала, в Европе стали все чаще обращаться к «некитайским поставщикам». Они используют дроны как в военных целях - для охраны границ и защиты от других БПЛА, так и в сельском хозяйстве.

#в стране и мире #бпла #Польша #Тайвань #экспорт бпла
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