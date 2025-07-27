Главком ВМФ Моисеев заявил, что флот активно выполняет задачи в зоне СВО

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что участие флота в специальной военной операции является одной из его ключевых задач. Об это он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.

«Одна из задач, которая решается - она решается, конечно же, в ходе специальной военной операции, и не скрою, что она главная - и для Военно-морского флота тоже», - сказал адмирал.

По словам Моисеева, общество зачастую оценивает флот лишь по его корабельной составляющей, однако роль ВМФ гораздо шире. Он отметил, что Россия - великая морская держава, и наличие сильного Военно-морского флота является важной составляющей ее государственного статуса.

Адмирал подчеркнул, что участие в спецоперации касается не только морской пехоты, но и всего ВМФ. Он добавил, что задачи мирного времени флот успешно выполнял и будет выполнять.

Моисеев также заверил, что Андреевский флаг всегда будет присутствовать там, где необходимо присутствие России на море.

Также он поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ. Он отметил, что военнослужащие флота с первых дней СВО проявляют храбрость и стойкость.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.