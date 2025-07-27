МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главком ВМФ Моисеев заявил, что флот активно выполняет задачи в зоне СВО

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что именно выполнение боевых задач в ходе СВО сегодня стоит на первом месте для ВМФ.
2025-07-27 20:00:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что участие флота в специальной военной операции является одной из его ключевых задач. Об это он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.

«Одна из задач, которая решается - она решается, конечно же, в ходе специальной военной операции, и не скрою, что она главная - и для Военно-морского флота тоже», - сказал адмирал.

По словам Моисеева, общество зачастую оценивает флот лишь по его корабельной составляющей, однако роль ВМФ гораздо шире. Он отметил, что Россия - великая морская держава, и наличие сильного Военно-морского флота является важной составляющей ее государственного статуса.

Адмирал подчеркнул, что участие в спецоперации касается не только морской пехоты, но и всего ВМФ. Он добавил, что задачи мирного времени флот успешно выполнял и будет выполнять.

Моисеев также заверил, что Андреевский флаг всегда будет присутствовать там, где необходимо присутствие России на море.

Также он поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ.  Он отметил, что военнослужащие флота с первых дней СВО проявляют храбрость и стойкость.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#День ВМФ #флот #наш эксклюзив #Моисеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 