В Башкирии перевернулся автобус, в котором ехали 40 человек

Автобус, в котором находилось 40 человек, съехал в кювет и перевернулся. Сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы уже работают на место происшествия, - сообщает aif.ru.

«По пострадавшим информация уточняется», - сообщила Госавтоинспекция.

Авария случилась на 35-м километре автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе. За рулем был 38-летний водитель из Удмуртской области. Сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы уже подъехали на место происшествия.

Информация о возможных пострадавших уточняется. По предварительным данным, в числе пассажиров было семь детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).