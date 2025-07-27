Автомобили едут в дымовой завесе из-за пожара на трассе в Крыму

Вдоль автодороги Евпатория - Симферополь загорелся сухостой, ландшафтный пожар распространился на территории в 20 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. К данному моменту его удалось локализовать.

«В Симферопольском районе Крыма борются с ландшафтным пожаром», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что к тушению возгорания привлекли более 80 пожарных МЧС России и Крыма и 14 единиц техники. Ситуация осложнялась ветром, разносящим пламя, а также сильной жарой.

На кадрах местных жителей видно, как серый дым от пожара достиг дороги, видимость резко снизилась почти до нуля - не видно впереди стоящих машин. Местные паблики пишут, что из-за сложной ситуации на трассе произошло несколько ДТП, образовалась большая пробка.