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Автомобили едут в дымовой завесе из-за пожара на трассе в Крыму

Ситуация осложняется ветром и сильной жарой, к тушению пожара привлекли более 80 сотрудников МЧС.
Лиза Губина 2025-07-27 17:19:53
© Фото: Telegram/crimea_chp © Видео: Telegram/chat_crimea1, Telegram/crimea_chp

Вдоль автодороги Евпатория - Симферополь загорелся сухостой, ландшафтный пожар распространился на территории в 20 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. К данному моменту его удалось локализовать.

«В Симферопольском районе Крыма борются с ландшафтным пожаром», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что к тушению возгорания привлекли более 80 пожарных МЧС России и Крыма и 14 единиц техники. Ситуация осложнялась ветром, разносящим пламя, а также сильной жарой.

На кадрах местных жителей видно, как серый дым от пожара достиг дороги, видимость резко снизилась почти до нуля - не видно впереди стоящих машин. Местные паблики пишут, что из-за сложной ситуации на трассе произошло несколько ДТП, образовалась большая пробка.

#в стране и мире #пожар #Крым #МЧС России #мчс крыма #сухостой
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