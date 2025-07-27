В Госдуме готовы рассмотреть идею ОП об ограничении продажи алкоголя

Одними ограничениями времени продажи нельзя решить проблему чрезмерного употребления алкоголя, заявил «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Нифантьев. Вопрос не в ограничениях, а в культуре употребления спиртных напитков, считает он.

«Это может быть, действительно, одна из мер, но она должна быть разумной. Надо понимать, что если совсем запретить работу магазинов или оставить 1-2 часа, предположим, как в некоторых регионах, то это может привести к развитию теневого рынка реализации алкоголя», - сказал депутат.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить часы продажи алкоголя до 11:00-19:00. В думском комитете по охране здоровья готовы всесторонне рассмотреть и оценить эту инициативу, сказал Нифантьев.

Депутат напомнил, что любое употребление алкогольных напитков несет очевидный вред организму. По его словам, важно работать над тем, чтобы была сформирована культура употребления алкогольных напитков.

Нифантьев добавил, что нужно мотивировать население постепенно переходить от крепких напитков к умеренному употреблению вина.

Ранее сообщалось, что в России снизилось число страдающих алкоголизмом.