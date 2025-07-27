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Песков: отношения с Киевом определятся после выполнения задач СВО

Представитель Кремля подчеркнул, что предпочтительнее урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.
Владимир Рубанов 2025-07-27 10:36:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема отношений России и Украины после специальной военной операции сейчас слишком теоретическая. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, принципы двусторонних отношений будут определяться после выполнения задач спеоцоперации. Представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы было бы лучше урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами.

«СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты - и самой Украиной, и западниками», - сказал Песков.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели беседу тет-а-тет перед встречей в полном составе.

Переговоры продлились около 40 минут. Стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. Москва и Киев договорились об обменах военных и гражданских лиц.

Россия внесла инициативу создать три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ и вернуться к вопросу гуманитарных пауз на линии фронта.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

#Украина #переговоры #стамбул #урегулирование #двусторонние отношения #СВО
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