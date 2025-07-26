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Найдены возможные обломки военного вертолета в Казахстане

Днем ранее, 25 июля, в Алматинской области Казахстана с радаров пропал вертолет ЕС-145, на его борту находились три члена экипажа.
Дарья Ситникова 2025-07-26 10:00:00
© Фото: Telegram/qr_tjm

В Казахстане обнаружили обломки воздушного судна. По предварительной информации, они относятся к пропавшему накануне военному вертолету, который принадлежит Военно-воздушным силам республики. Об этом сообщило МЧС страны в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обломки нашли в районе озера примерно в 100 км от места, где с бортом потеряли связь.

Накануне в Алматинской области Казахстана с радаров пропал вертолет ЕС-145, на его борту находились три члена экипажа. Идут поиски.

В результате космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области обнаружили «пятно, предположительно имеющее масляную природу». Туда выехала группа спасателей, они обнаружили обломки.

На месте происшествия продолжают работать спасатели МЧС в составе примерно 200 человек. Также задействовано 40 единиц техники, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС.

#в стране и мире #обломки #поиски #Военный вертолет #мчс казахстана
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