Найдены возможные обломки военного вертолета в Казахстане

В Казахстане обнаружили обломки воздушного судна. По предварительной информации, они относятся к пропавшему накануне военному вертолету, который принадлежит Военно-воздушным силам республики. Об этом сообщило МЧС страны в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обломки нашли в районе озера примерно в 100 км от места, где с бортом потеряли связь.

Накануне в Алматинской области Казахстана с радаров пропал вертолет ЕС-145, на его борту находились три члена экипажа. Идут поиски.

В результате космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области обнаружили «пятно, предположительно имеющее масляную природу». Туда выехала группа спасателей, они обнаружили обломки.

На месте происшествия продолжают работать спасатели МЧС в составе примерно 200 человек. Также задействовано 40 единиц техники, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС.