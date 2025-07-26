Мишустин призвал развивать туризм в Алтайском крае

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. Глава кабмина обсудил с губернатором развитие региона.

Премьер отметил важность создания современной и комфортной инфраструктуры для путешественников. Мишустин встретился с главой Алтайского края Виктором Томенко во время поездки в соседний регион - Республику Алтай.

Глава правительства отметил, что Алтайский край славится своей природой. Премьер попросил Томенко рассказать о мерах, принимаемых регионом для развития инфраструктуры с использованием государственных механизмов.

В Алтайском крае реконструируют Чуйский тракт. 146 км этой дороги расширили до четырех полос, еще 22 км включены в пятилетний план. По остальным участкам готовится проектно-сметная документация.

Сейчас туристов принимает 571 гостиница на 14,5 тыс. номеров. Реализуется программа строительства модульных гостиниц. Инвесторам доступны льготные кредиты на 60 млрд рублей, что позволит создать 3,3 тыс. номеров.

Михаил Мишустин совершает рабочую поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири. Ранее он посетил Амурскую область и Забайкальский край.