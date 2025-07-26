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Пленный ВСУ рассказал, как россияне спасли ему жизнь после ранения

Российские военнослужащие несли раненого на носилках более 7 километров до точки эвакуации.
2025-07-26 06:39:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Под Купянском Харьковской области из-за массовой практики дезертирства на передовую отправили штабных офицеров погранслужбы Украины. Об этом рассказал старший разведчик 6-го пограничного отряда Украины майор Максим Трофимук.

Офицер сдался в плен 20 июля военнослужащим группировки войск «Запад». С ним все в порядке, он живет в нормальных условиях. Трофимук отметил эффективность российской артиллерии.

«Ваша артиллерия очень точная. Попадают туда, куда надо. Конкретно по нашим позициям. Разбирает их. Просто стирает с лица земли», - сказал он.

По словам Трофимука, его группе поставили задачу занять старую позицию и сказали, что там никого нет. Но там оказались наши бойцы. Отношение россиян к пленным, по его словам, неожиданно человечное.

Российские военнослужащие несли раненого украинского пограничника на носилках более 7 километров до точки эвакуации. Трофимук рассказал, что ему дважды оказали медпомощь. Он благодарен за спасение жизни.

По словам майора, оборона украинских войск ослабла из-за постоянных штурмов со стороны россиян. Он считает, что продолжать обороняться на некоторых участках фронта для ВСУ нецелесообразно из-за больших потерь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Харьковская область #пленный #купянск
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