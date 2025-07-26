Вильфанд рассказал, что период тропических дождей в Москве закончился

Период тропических дождей в Москве закончился, условий для формирования облаков не будет. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После небывалых осадков, по-настоящему тропических, которые полностью подпадают под этот термин, у всех на устах вопрос, закончился ли период таких осадков. Да, сейчас можно говорить, что да», - сказал метеоролог.

Он отметил, что барические условия изменились, на выходных атмосферное давление повысится по сравнению со значениями, которые были в течение последних 10 дней.

По словам синоптика, давление, начиная с субботы, будет около или выше нормы. Уже нет условий для формирования облачности, которая всегда сопутствует циклонической циркуляции.

Всю прошлую неделю и в первые дни этой Центральную Россию затапливали сильные дожди. В Москве машины стояли по крышу в воде. К концу недели погода стабилизировалась. В выходные ожидается местами кратковременный дождь, но будет и тепло до 27 градусов.