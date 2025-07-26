Newsweek: в США самолет чуть не столкнулся с другим в небе над аэропортом

В США самолет пытался увернуться от столкновения с другим воздушным судном в небе, из-за чего пострадали по меньшей мере два члена экипажа. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Newsweek.

В материале говорится, что самолет был вынужден «агрессивно» выполнить маневр над аэропортом Голливуд-Бербанк, чтобы избежать столкновения в воздухе.

Известно, что самолет направлялся в Лас-Вегас.

По словам самой авиакомпании, воздушное судно набрало высоту и снизилось над Бербанком после получения двух предупреждений на борту.