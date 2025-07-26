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Украинский каноист ушел с пьедестала, чтобы не пожимать руку россиянину

Вместе с этим украинец, занявший третье место, также не стал обмениваться рукопожатием с испанцем, который пришел вторым.
Лиза Губина 2025-07-26 22:42:22
© Фото: Georg Moritz, dpa Global Look Press

Украинский каноист Виталий Пристай отказался пожимать руку победителю молодежного чемпионата по гребле на каноэ россиянину Сергею Свинареву, вместе с этим проигнорировав серебряного медалиста. Украинец демонстративно сошел с пьедестала, пишет Life.ru.

Российский атлет показал лучший результат, получив золото, испанец Мартин Хаком занял второе место, Пристай - третье. После поднятия флага в честь победителя следует рукопожатие между спортсменами - Свинарев и Хаком пожали друг другу руку, украинец же ушел в этот момент с церемонии награждения.

Финальный заплыв на 200 метров состоялся в Португалии в субботу, 26 июля. Наши спортсмены, а также атлеты из Белоруссии выступают под нейтральным флагом.

#Спорт #россиянин #Португалия #чемпионат по гребле #украинский спортсмен #гребля на каноэ
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