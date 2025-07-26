Украинский каноист ушел с пьедестала, чтобы не пожимать руку россиянину

Украинский каноист Виталий Пристай отказался пожимать руку победителю молодежного чемпионата по гребле на каноэ россиянину Сергею Свинареву, вместе с этим проигнорировав серебряного медалиста. Украинец демонстративно сошел с пьедестала, пишет Life.ru.

Российский атлет показал лучший результат, получив золото, испанец Мартин Хаком занял второе место, Пристай - третье. После поднятия флага в честь победителя следует рукопожатие между спортсменами - Свинарев и Хаком пожали друг другу руку, украинец же ушел в этот момент с церемонии награждения.

Финальный заплыв на 200 метров состоялся в Португалии в субботу, 26 июля. Наши спортсмены, а также атлеты из Белоруссии выступают под нейтральным флагом.