ВКС России сбросили авиабомбы на всушников в Харьковской области и ДНР

ВКС России уничтожили ударом авиабомб пункты временной дислокации подразделений нацгвардии и ВСУ в районе Мирнограда в ДНР и у Чугуновки в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры работы нашей боевой авиации.

По данным министерства, удар был нанесен авиабомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Перед этим была проведена скоординированная разведка для обнаружения позиций противника.

Отмечается, что в результате наши бойцы поразили все намеченные цели. Это подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Напомним, в минувший вторник Минобороны также показало, как ВС РФ уничтожили украинских пикап в Харьковской области. Передвигающийся автомобиль удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Материл подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.