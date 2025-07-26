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ВКС России сбросили авиабомбы на всушников в Харьковской области и ДНР

Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили, что все пункты были поражены.
2025-07-26 18:38:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС России уничтожили ударом авиабомб пункты временной дислокации подразделений нацгвардии и ВСУ в районе Мирнограда в ДНР и у Чугуновки в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры работы нашей боевой авиации.

По данным министерства, удар был нанесен авиабомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Перед этим была проведена скоординированная разведка для обнаружения позиций противника.

Отмечается, что в результате наши бойцы поразили все намеченные цели. Это подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Напомним, в минувший вторник Минобороны также показало, как ВС РФ уничтожили украинских пикап в Харьковской области. Передвигающийся автомобиль удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Материл подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #Авиабомбы
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