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Автомобиль сбил толпу людей на пешеходном переходе в Тамбове

Среди троих пострадавших есть ребенок 2013 года рождения.
Виктория Бокий 2025-07-26 02:07:31
© Фото: mvd_68, Telegram © Видео: gai68, Telegram

В Тамбове водитель легковой машины на высокой скорости сбил четырех человек, из которых одна женщина скончалась. Об этом сообщает УМВД России по Тамбовской области в своем Telegram-канале.

Известно, что среди троих пострадавших есть ребенок 2013 года рождения.

По словам замначальника управления ГАИ УМВД России по Тамбовской области подполковника полиции Сергея Обухова, за рулем автомобиля находился мужчина 2001 года рождения. Он совершил наезд на людей, проехав на запрещающий сигнал светофора.

#ДТП #легковушка #Тамбов #наезд на толпу #УМВД РФ
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