Вступили в силу новые правила при приближении машины с мигалками

В России с 26 июля в силу вступило постановление, утверждающее порядок действий при приближении машин со специальными сигналами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь помимо формулировки «уступить дорогу» в документе прописаны правила, которые должен соблюдать водитель при обнаружении транспорта с проблесковыми маячками в зависимости от их цвета.

Например, если у автомобиля синие мигалки, то надо уступить дорогу или же освободить полосу ряд. Если мигалки синие с красным, то пропустить нужно и едущие за ним сопровождающие машины. Ко всему этому, водителю нужно перестроиться в соседнюю полосу или ряд.

Также в постановлении утверждено новое определение - «детская удерживающая система (устройства)» (ДУУ). Согласно ему, лямки, гибкие элементы с пряжками и другие подобные предметы не считаются детскими удерживающими системами. Перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

В случае нарушения водителю может грозить штраф до 3 тысяч рублей, а если детской удерживающей системы не будет у таксиста, то может быть уголовная ответственность.