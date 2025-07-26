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Вступили в силу новые правила при приближении машины с мигалками

Если у автомобиля синие мигалки, то надо уступить дорогу или освободить полосу ряд. Если мигалки синие с красным, то пропустить надо и едущие за ним сопровождающие машины.
Дарья Ситникова 2025-07-26 12:19:00
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

В России с 26 июля в силу вступило постановление, утверждающее порядок действий при приближении машин со специальными сигналами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь помимо формулировки «уступить дорогу» в документе прописаны правила, которые должен соблюдать водитель при обнаружении транспорта с проблесковыми маячками в зависимости от их цвета.

Например, если у автомобиля синие мигалки, то надо уступить дорогу или же освободить полосу ряд. Если мигалки синие с красным, то пропустить нужно и едущие за ним сопровождающие машины. Ко всему этому, водителю нужно перестроиться в соседнюю полосу или ряд.

Также в постановлении утверждено новое определение - «детская удерживающая система (устройства)» (ДУУ). Согласно ему, лямки, гибкие элементы с пряжками и другие подобные предметы не считаются детскими удерживающими системами. Перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

В случае нарушения водителю может грозить штраф до 3 тысяч рублей, а если детской удерживающей системы не будет у таксиста, то может быть уголовная ответственность.

#в стране и мире #транспорт #Постановление #Мигалки #детская удерживающая система
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