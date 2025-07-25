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Подводный ракетный крейсер «Орел» вышел на учения «Июльский шторм»

В заданной точке АПРК погрузился под воду для скрытного развертывания и подготовки к запуску ракет.
2025-07-25 06:27:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» Северного флота направился в Баренцево море в рамках учений «Июльский шторм». Подразделение по борьбе с противодиверсионными силами и средствами (ПДСС) обеспечило безопасный выход АПРК из пункта базирования.

Группы патрулирования на быстроходных лодках осмотрели прибрежную зону. Боевые пловцы проверили подводную часть и винтово-рулевую группу подводной лодки на базе. Отряд ПДСС проверил причалы на взрывные устройства и повреждения. Патрульные сопровождали атомный подводный крейсер до выхода в Баренцево море.

В заданной точке АПРК «Орел» погрузился под воду для скрытного развертывания и подготовки к запуску ракет по корабельной группировке условного противника.

Сейчас в Баренцевом море развернуто несколько корабельных группировок, включая подводные лодки разных типов и классов. Они вместе с надводными кораблями отрабатывают действия Северного флота для обеспечения безопасности России в Арктике.

С 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проходят учения «Июльский шторм» с участием Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Общее руководство осуществляет главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц техники и 15 тысяч военных участвуют в учениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Минобороны России #Северный флот #АПРК Орел #подводный крейсер «Орел» #Июльский шторм
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