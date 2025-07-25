В МИД Турции заявили, что Израиль хочет опустошить Газу

Израиль планирует опустошить сектор Газа, создав условия проживания в анклаве невыносимыми. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам главы турецкого МИД, сотрудники израильской разведки посещают разные страны и пытаются убедить определенные государства принять как можно больше палестинских беженцев.

Кроме того, в турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Израиль уничтожает инфраструктуру и устраивает голод в секторе Газа, в результате чего погибают люди.

«То есть, с одной стороны, Израиль усложняет условия проживания в анклаве, а когда какие-то страны заявят, что примут беженцев, то их вывезут туда, а Газа станет свободной от палестинцев. Такой проект есть у Израиля»,- сказал Фидан в интервью телеканалу NTV.

Ранее советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман назвал вредным прекращение войны и возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, эти действия подорвут переговорный процесс, так как не содержат осуждения действий палестинского движения ХАМАС или давления на него.