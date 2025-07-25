Трамп: США готовы снизить тарифы для других стран в обмен на инвестиции

Администрация президента США Дональда Трампа готова к договоренностям с другими странами по вопросу снижения пошлин на их продукцию, но при условии, что они будут совершать крупные капиталовложения в экономику Соединенных Штатов. Об этом заявил сам американский лидер журналистам.

«Да, конечно, я бы позволил другим странам заплатить за снижение (пошлин. – Прим. ред.)», - подчеркнул он.

В качестве примера глава Белого Дома привел торговую сделку с Токио, о которой он объявлял ранее.

Напомним, что Япония пообещала инвестировать в США 550 миллиардов долларов, согласно условиям, в обмен на снижение американских пошлин в отношении ее.

Трамп в разговоре с журналистами добавил, что Япония «купила себе снижение пошлин».

«И это не кредит или что-то подобное. Я называю это премией за подписание (торговой сделки. – Прим.ред)», - объяснил он.

По словам американского лидера, без капиталовложений пошлины на японский импорт составили бы 28%.