Разные судьбы, но одна Родина: ветераны СВО посетили выставку о России

От Владивостока до Калининграда - героев специальной военной операции встречает вся страна на выставке «Путешествие по России». Дальневосточные верфи, сибирская тайга и Байкал, уральские самоцветы и кавказские легенды, Крымский мост и арктические льды - все это Россия.

Для Бадмаева Алдара эта локация - словно возвращение домой. Родом из Забайкалья, буддист, отец троих детей. После нападения на Курскую область не смог оставаться в стороне и подписал контракт - ушел на передовую.

«Мои убеждения были в том, что когда в прошлом году было нападение на страну нашу в августе 2024 года, я не смог устоять и в сентябре уже подписал контракт с Министерством обороны, чтобы освободить нашу страну от захватчиков. Мои деды все воевали и были всегда на защите страны», - рассказал Алдар Бадмаев.

Дальше - Приволжский федеральный округ - это матушка Волга! Главный экспонат раздела - «Метеор». Легендарные речные суда начали строить еще в СССР, сейчас их обновляют - уже семь на ходу.

После экскурсии ветераны встретились со статс-секретарем - заместителем министра обороны Анной Цивилевой, состоялся разговор по душам.

«Наша сейчас основная задача, и в этом наша сила, является объединение. Объединение наших совместных усилий, возможностей, наших умений в хорошем смысле слова воздействия на души людей, на их умы, чтобы мы действительно стали одной большой сплоченной семьей», - сказала Анна Цивилева.

Среди гостей - мама Тимура Вахитова, который добровольцем ушел на СВО, даже не проходя срочную службу. Глубоко верил в бога, учил арабский язык, чтобы читать Коран, и всегда говорил: «Я русский и буду служить России». За время службы он получил Георгиевский крест и Орден Мужества - посмертно.

«Курбан-байрам каждый год мы с сыном отмечали вместе. Так случилось, что его не стало, и первый год после его гибели мы отмечали курбан-байрам, провели обряд жертвоприношения, была прочитана молитва, и во дворе стояли, и прям ангел поднялся и поднял руки к небу - и мы все просто ахнули и закричали. Говорю, смотрите - это же Тимур нас тут приветствует», - рассказала Лилия Вахидова.

Затронули истории с фронта, разговоры о вере и о доме. Прозвучали личные истории и даже стихи, написанные нашими парнями на передовой, одно из них зачитала Анна Цивилева.

Бойцы говорят, выставка не просто путешествие по России. Рады встретиться с боевыми товарищами и теми, кто хранит их в молитвах. Разные судьбы, разные традиции, но одна Родина.