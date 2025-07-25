Путин принял закон о социальной защите ветеранов СВО и членов их семей

Дополнительный пакет законов, направленный на социальную защиту ветеранов СВО и членов их семей приняли в ходе весенней сессии. Многие проекты инициировали сенаторы. Об этом глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала Владимиру Путину на встрече в Кремле.

«Хочу поблагодарить Вас за издание указа, в соответствии с которым теперь один из членов семьи может получить бесплатную путевку и сопровождать раненого бойца к месту его реабилитации, медицинского лечения», - сообщила Валентина Матвиенко президенту России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Владимира Путина за издание указа, который позволяет одному члену семьи сопровождать раненного солдата к месту его реабилитации. Родственник получит бесплатную путевку и будет рядом во время медицинского лечения с военным.

«Мы работаем в тесном контакте с фондом «Защитники Отечества», с Анной Евгеньевной Цивилевой. Вы знаете, только год прошел, как создан этот фонд. Но сегодня даже представить уже невозможно, как бы мы решали эти задачи без такого очень важного инструмента, очень важного механизма», - добавила Валентина Матвиенко.

А также председатель Совета Федерации поделилась деталями фонда «Защитники Отечества». Именно благодаря ему получилось решить многие задачи, включая возможность получения бесплатных путевок членом семьи раненного бойца.

Напомним, Валентина Матвиенко выступила с предложением привязать семейную ипотеку к месту проживания. В 2024 году только 40% россиян взяли ипотечные кредиты на покупку жилья вне Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.