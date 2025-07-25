В МВД решили не ужесточать требования к водителям старше 60 лет

Глава МВД Михаил Колокольцев принял решение не ужесточать требования к водителям, которым больше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», - заявила Волк.

В пункте 34 прописано: ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей, адаптировать инфраструктуру и транспорт для граждан пожилого возраста, внедрить дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием, и усовершенствовать механизмы определения пригодности людей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении.

Напомним, в России планировали ужесточить допуск лиц старше 60 лет к вождению. Такое решение связано с увеличением количества ДТП за семь лет, виновниками которых были люди пожилого возраста.