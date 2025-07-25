Метеоролог спрогнозировала теплое и практически сухое начало августа

Россиянам спрогнозировали теплое и практически сухое начало августа, никаких ливней не ожидается, пишет aif.ru со ссылкой на главного специалиста агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. Эксперт не согласна с предостережениями о серьезных осадках в начале следующего месяца.

«Никаких серьезных затяжных дождей в первые пять дней августа модель сейчас не прогнозирует. Ливней не будет», - успокоила Позднякова.

Температура на улице будет сохраняться на уровне 23-28 градусов днем, и 12-17 - ночью, будет солнечно. Тем не менее синоптик допустила небольшой дождь в субботу, 2 августа.

Напомним, всю прошлую неделю и в первые дни этой Центральную Россию затапливали сильнейшие дожди, машины в Москве стояли по крышу в воде. К концу недели погода стабилизировалась. В выходные ожидается местами кратковременный дождь, но будет тепло - до 27 градусов.