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Глава Энергодара: жертв массированного удара ВСУ могло быть намного больше

В результате атаки ВСУ на город-спутник ЗАЭС погибли два человека, еще двое пострадали.
Лиза Губина 2025-07-25 14:30:57
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Жертв из-за массированного удара ВСУ по Энергодару могло быть намного больше, так как удар пришелся на объекты городской инфраструктуры, заявил «Звезде» глава города Максим Пухов. 

Боевики атаковали многолюдные гражданские объекты в дневное время - многоквартирный дом, детскую библиотеку, Дворец культуры, торговый центр.

«Хочу обратить внимание, что в одном случае это был многоквартирный дом, во втором случае это была территория, в дневное время где гуляют очень много людей», - сказал Пухов.

Он призвал жителей города-спутника ЗАЭС сохранять бдительность, так как угроза артобстрелов и налетов БПЛА сохраняется. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ЗАЭС работает в штатном режиме, несмотря на обстрелы.

Напомним, в результате атаки погибли два мирных жителя, они скончались на месте, еще двое пострадали. Повреждения получили территория одного из многоквартирных домов, район театра «Современник» и припаркованные автомобили.

#наш эксклюзив #запорожская область #энергодар #удар ВСУ #пухов
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