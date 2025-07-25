Матвиенко назвала уродцами популярные игрушки «Лабубу»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась отсутствием в России самобытных товаров, вспомнив про обвесы «Лабубу». Хоть они и уродливы, сказала она, но об этих игрушках говорят во всем мире.

Вице-спикер Совфеда Инна Святенко на пленарном заседании верхней палаты представила доклад о развитии креативных индустрий в стране. Матвиенко заметила, что популярность китайских игрушек в России удивительна, и предложила развивать отечественные товары.

«Возьмем сегмент сувенирной, так скажем, продукции. Очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие-то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж... Вот просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, "Лабубу" она называется. Уродец - смотреть невозможно», - отметила парламентарий.

В РФ медленно развивается креативная индустрия сувенирной продукции, и интересные товары в ассортименте появляются редко, отметила Матвиенко.

«Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, могли продвигать. В этом практическом смысле надо эту работу активизировать. Чтобы "Лабубу" наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее - на результат», - заключила спикер Совфеда.

«Лабубу» - это коллекционные брелоки в виде монстров с зубастой улыбкой. Фигурки создал гонконгский дизайнер Касинг Лунг. За последние несколько месяцев эти «зубастики» очень быстро обрели популярность, обвесы для сумок по сей день пестрят в социальных сетях.