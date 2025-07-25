Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

«Благодарю за эффективную и напряженную работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России. Добросовестно выполняя свой профессиональный долг вы вносите весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечиваете верховенство закона», - сказал Путин.

Глава государства назвал важными и серьезными целый ряд задач, которые сегодня решают следователи Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ.

«Прежде всего, это борьба с наиболее опасными проявлениями криминальной угрозы, с организованной преступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. Такая работа требует от вас предельной самоотдачи, объективности при производстве предварительного следствия по уголовным делам», - добавил президент.

Владимир Путин также отметил работу сотрудников органов следствия по предотвращению преступлений в цифровом пространстве.

«Разоблачаете теневые финансовые махинации, изощренные формы мошенничества, направленные на циничный и бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции», - напомнил российский лидер.

Также глава государства обратил внимание на необходимость предотвращения информационных провокаций, попыток вмешательства во внутренние дела России.

«Суверенитет страны, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа», - сказал Путин.

Президент пожелал сотрудникам органов следствия дальнейших успехов в работе, а также здоровья и благополучия им и членам их семей.