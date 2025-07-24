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В Москве прошла церемония прощания с Ириной Подносовой

Главы Верховного суда не стало во вторник, 22 июля, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Лиза Губина 2025-07-24 19:47:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Церемония прошла в Центральной клинической больнице управления делами президента.

Память покойной почтил президент России Владимир Путин, они учились вместе на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета. Российский лидер возложил цветы и выразил соболезнования родственникам.

Проститься приехал также еще один однокурсник Подносовой - глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин. В церемонии приняла участие также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, Ирина Подносова умерла из-за продолжительной болезни во вторник, 22 июля. Должность председателя Верховного суда занимала с апреля 2024-ого года, она была первой женщиной на этом высоком посту. Была награждена Орденом Почета, отмечена Почетной грамотой президента России.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#Москва #Владимир Путин #Верховный суд #церемония прощания #Ирина Подносова
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