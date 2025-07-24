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На Москву и Подмосковье обрушился мощный ливень с ветром

Предположительно, непогода продлится до конца дня.
Гоар Хачатурян 2025-07-24 15:01:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве и Подмосковье снова разбушевалась непогода - начался сильный дождь, сопровождающийся ветром. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области, передает телеканал 360.ru.

«Ближайший час с сохранением до конца суток 24 июля местами на территории Московской области ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС порекомендовали москвичам быть бдительными во время непогоды - водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах, а также включить ближний свет и противотуманные фары. Кроме того, столичных водителей попросили избегать парковок с деревьями и рекламными щитами.

В ведомстве предупредили и пешеходов, что не стоит стоять под деревьями и другими объектами, которые потенциально могут обрушиться из-за ливня и ветра. Также могут быть опасны шаткие строения, сообщили в МЧС.

В домах рекомендуется плотно закрыть окна и отключить от сети неиспользуемую технику.

В Telegram-каналах появились сообщения о сильном ливне на юго-востоке Москвы. Жители Балашихи и Люберец пожаловались на ветер с дождем.

Ранее пресс-служба МЧС России предупреждала о том, что в Подмосковье ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.

#Москва #в стране и мире #Подмосковье #Погода #МЧС России #ветер #ливень
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