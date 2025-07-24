Эксперт объяснил схему обмана мошенников с покупкой иномарки

Все чаще покупатели машин сталкиваются с мошенниками, которые создают или покупают фиктивную фирму, обещают покупателям приятную стоимость на автомобиль, потом предлагают заключить фиктивный договор оказания услуг. Как только покупатель выбирает онлайн понравившуюся машину и отправляет за нее нужную сумму денег, мошенники исчезают. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов объяснил в беседе с aif.ru, как этого избежать.

Он отметил, что покупателей должны сразу же насторожить низкие цены на предлагаемые машины, а также обещания снизить пошлины. Занижение таможенной стоимости может и вовсе обернуться уголовным наказанием. За это могут посадить в тюрьму на 12 лет и взыскать штраф до одного миллиона рублей.

Кроме этого, граждане, желающие сэкономить на таможенных платежах, могут не только потерять большую сумму денег и автомобиль, но и стать фигурантами уголовных дел по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Кузнецов порекомендовал покупателям проверять общедоступную информацию и реквизиты компаний, не переводить деньги частным лицам или же сомнительным организациям, а также самостоятельно производить платежи по официальным реквизитам таможенных органов.

Если человек уже попал в руки мошенников, то нужно обратиться в суд с иском, чтобы взыскать с аферистов уплаченные им деньги, также можно потребовать возмещения убытков.