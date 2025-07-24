МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Адвокат: продюсер «Базы» Лукьянова находится в шоковом состоянии

Сторона защиты будет подавать жалобу на решение суда, сообщил юрист.
Владимир Рубанов 2025-07-24 14:16:13
© Фото: Telegram/bazabazon © Видео: Telegram/moscowcourts

Продюсер «Базы» Татьяна Лукьянова расстроена и напугана, она в шоковом состоянии, рассказал «Звезде» ее адвокат Матвей Цзен. Накануне журналистку арестовали до 20 сентября.

«Она сидит в тюрьме за преступление, которое она не совершала. В каком состоянии может человек находиться? Конечно, не очень ему хорошо», - сказал юрист.

Пока Лукьянова и арестованный судом главный редактор Telegram-канала Глеб Трифонов находятся на Петровке, 38. Но вскоре их отправят в следственные изоляторы.

Сторона защиты будет подавать жалобу на решение суда, сообщил адвокат. Позиция защиты состоит в том, что нет основания содержать журналистов под стражей. По словам юриста, продюсеры «Базы» не знали, что люди, у которых они покупают информацию, были сотрудниками полиции. При этом следствие считает, что они давали взятки.

Обыски в офисе Telegram-канала прошли позавчера. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о превышении полномочий полицейскими, которые разглашали информацию ограниченного доступа. Она потом появлялась «на одном из каналов» в Telegram.

#арест #суд #Следователи #Уголовное дело #наш эксклюзив #журналисты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 