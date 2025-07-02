Захарова: Гутерриш превысил полномочия, призвав ограничить право вето в СБ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступив за ограничение права вето в Совете Безопасности, вышел за рамки своих полномочий. По её словам, его заявления в этой сфере, определённой уставом ООН, вызвали недоумение у многих.

Захарова подчеркнула, что вопросы реформы Совета Безопасности находятся в ведении межправительственных переговоров, которые являются единственной площадкой для обсуждения этой темы. Она отметила, что право вето служит уникальным механизмом, предотвращающим принятие решений, выгодных западным странам, за счёт их численного перевеса в Совбезе.

Представитель МИД также указала, что критика должна быть направлена не на институт права вето, а на позицию западных стран, которые не стремятся к компромиссам и продолжают считать себя доминирующими. Кроме того, она акцентировала внимание на необходимости добросовестного выполнения уже принятых резолюций Совбеза, что, по её мнению, является более серьёзной проблемой.

Совет Безопасности ООН включает пять постоянных членов (Россию, США, Китай, Великобританию и Францию), обладающих правом вето, и десять непостоянных, состав которых обновляется ежегодно.

Гутерриш заявлял, что большинство стран поддерживают реформу Совбеза. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что расширение Совета должно происходить за счёт стран Азии, Африки и Латинской Америки, а не Запада, и исключение права вето сделало бы ООН неэффективной.

Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш готов быть посредником в переговорах России, США и Украины