Госдеп: приостановка поставок оружия не означает прекращения помощи Киеву

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге заявила, что временная приостановка некоторых поставок оружия Украине не означает полного прекращения военной помощи Киеву. По ее словам, решение о приостановке носит единичный характер и не повлияет на переговоры по урегулированию конфликта.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли уточнила, что это решение принято в интересах США после анализа Министерством обороны программ военной поддержки, оказываемой различным странам.

Брюс также подчеркнула, что приоритетом администрации президента Дональда Трампа остается скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение прекращения огня.

Ранее Politico сообщило, что США приостановили поставки Украине некоторых видов зенитных ракет и боеприпасов.