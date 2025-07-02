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Госдеп: приостановка поставок оружия не означает прекращения помощи Киеву

Решение о приостановке принято после анализа Пентагона программ военной поддержки, оказываемой различным странам.
Дима Иванов 2025-07-02 22:22:09
© Фото: defense.gov

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге заявила, что временная приостановка некоторых поставок оружия Украине не означает полного прекращения военной помощи Киеву. По ее словам, решение о приостановке носит единичный характер и не повлияет на переговоры по урегулированию конфликта.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли уточнила, что это решение принято в интересах США после анализа Министерством обороны программ военной поддержки, оказываемой различным странам.

Брюс также подчеркнула, что приоритетом администрации президента Дональда Трампа остается скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение прекращения огня.

Ранее Politico сообщило, что США приостановили поставки Украине некоторых видов зенитных ракет и боеприпасов.

#Украина #сша #Киев #Госдепартамент США #военная помощь украине
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